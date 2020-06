"Millonarios es para pelear títulos y luchar todos los torneos": C. Vargas

Este miércoles se conoció la noticia de que el portero Cristian Vargas dejó las filas del Atlético Bucaramanga para pasar al arco de Millonarios, y precisamente, el nuevo guardameta albiazul habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre esta nueva etapa en su carrera deportiva.

En primer lugar, Vargas recalcó que llega con humildad, a trabajar y así pelear por un puesto en el once titular de Alberto Gamero: "En estos momentos hay que estar preparados para todo esto que se está viviendo. Sé lo que significa llegar a una institución de estas, hay que estar preparado para enfrentar esos retos que presentan los equipos grandes. (...) Millonarios es para pelear título cada año y luchar todos los torneos".

El portero pereirano, quien llegó a préstamo por un año con opción de compra, aclaró que desconoce la situación de Jefersson Martínez, quien al parecer habría enviado la carta de renuncia a Millonarios, y que la decisión que tomó de llegar al club fue de manera islada:

"Con respecto a Jefferson [Martínez] no lo tengo muy claro, nosotros habiamos hablado de ayudarme, presentaron la posibilidad y yo quise afrontar el reto. Creo que es una responsabilidad muy grande y más en esa posición. No sabía de Jefferson, no tengo claridad del tema, solo quiero ir a trabajar, tener una oportunidad y dar lo mejor", expresó.

En cuanto al momento en el que se unirá al plantel, Vargas afirmó que ello depende del protocolo que expida el Gobierno: "Todo depende del protocolo que estamos esperando, que hasta hoy no sé qué vaya a pasar. Estamos esperando ansiosamente todos los jugadores. Depende de la decisión del Gobierno y recibiré las llamadas para presentarme a los entrenamientos", concluyó.