Wilmar Barrios confesó cuáles han sido sus referentes en la Selección

Wilmar Barrios se ha convertido en los tiempos recientes en un baluarte de la Selección Colombia, ganándose un puesto como titular en el mediocampo. Un proceso constante y laborioso que lo llevó desde hace ya dos temporadas a jugar en el ‘VIejo Continente’ para vestir los colores del Zenit.

En diálogo con el VBar Caracol, Barrios explicó que, "estoy muy contento de volver a los entrenamientos luego de la para, me he sentido muy bien". Esto teniendo en cuenta que los equipos llevan ya varios días practicando en sus sedes deportivas ante el anuncio de que la Liga regresará el próximo 19 de junio.

De igual modo, relató qué protocolos se están tomando con los equipos en Rusia antes de realizar los entrenamientos: "Hasta ahora se tiene establecido de esa manera: cada mañana llegan, les hacen el test a diario, cada uno con su tapabocas y guantes. También hay como unos guantes a los zapatos y cada uno ingresa a sus habitaciones. Y al empezar el entrenamiento se va a la cancha manejando la distancia".

Respecto al proceso que adelanta con el Zenit, el colombiano precisó que se ha podido acoplar "muy bien" a raiz del trato con sus compañeros de equipo y de la afición: "Fue importante mi llegada al club, me acogieron muy bien, me demostraron ese cariño, ese afecto. Me hicieron adaptarme como quería, no me dio muy duro". Sin embargo, no dejó a un lado que su rendimiento en Boca Juniors también dieron sus frutos: "Mi paso por Boca lo defino con éxito y felicidad", agregó.

La Selección es otro de los grandes objetivos de Barrios y, como él dice, el proceso que ha llevado junto a dos jugadores referentes le sirvieron para afianzarse: "Siempre va a ser una responsabilidad bastante grande, hace rato venía con un proceso aprendiendo de Carlitos [Sánchez], Abel [Aguilar], jugadores que siempre aportaron cosas buenas para la Selección, han sido muy importantes en mi aprendizaje", concluyó.