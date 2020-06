“No está vinculado al narcotráfico o lavado de activos”: Abogada de Serna

Mariana Barbitta, abogada de Mauricio ‘Chicho’ Serna, estuvo invitada en el VBar Caracol, donde se refirió al caso contra el exjugador, quien ha sido vinculado en un caso judicial por lavado de activos en Argentina junto a otros narcotraficantes colombianos.

Según declaró el narcotraficante colombiano José Byron Piedrahita Ceballos en Estados Unidos, ‘Chicho’ Serna presuntamente actuó como testaferro de Carlos Mario Aguilar, otro narcotraficando implicado en la investigación denominada como el ‘Café de los Angelitos’.

Ante estas acusaciones, Barbitta aseguró que conoce durante muchos años a Serna, y está segura de que "no estuvo y no está vinculado al narcotráfico o lavado de activos". Y añadió que seguirá trabajando para esclarecer los hechos, pues "ha habido una manipulación judicial tremenda, me tuve que enfrentar a un justicia manipulada".

Ante esta situación, el juez argentino, Néstor Barral, envió a Serna a juicio oral, que se podría concretar el próximo año.