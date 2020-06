El agua en Buenaventura, solo hasta 2024

Buenaventura es uno de los sitios más húmedos del país. Llueve casi todo el año, y los bonaverenses saben que tienen una nube propia, que nunca los abandona. Es por ello que duele tanto que el puerto siga sin tener un acueducto que funcione y que les permita tener agua las 24 horas de las 7 días de la semana. Esta historia no es nueva. Pero podríamos poner el ojo en el año 2002, cuando la empresa privada Hidropacífico gana un contrato por 20 años para prestar el servicio en esa ciudad de casi 450 mil habitantes.



Ya han pasado 18 años, y el servicio en los barrios populares –que son la mayoría- no logra mejorar un indicador mediocre: 7 horas de agua continua en algunos barrios de la ciudad. En el 2017, la entonces gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que la empresa saldría del puerto y que cedería el contrato. Eso, 3 años después, no ocurrió. La empresa se quedará hasta que termine el contrato, el 31 de diciembre del 2021. Mientras tanto, según pudo confirmar Caracol Radio, Buenaventura no tendrá un servicio de agua digno y confiable.



El viceministro de Agua, José Luis Acero, nos dice que la continuidad del agua va aumentando, poco a poco, de 5 a 7 horas día, y que hay algunas obras que van avanzando. Pero también reconoce que antes del 2024 será dificil que los bonaverenses puedan tener su servicio completo de agua y alcantarillado. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, durante el paro cívivo del 2017, prometió inversiones por 700 mil millones de pesos. Como muchas promesas de papel, el gobierno Duque dice que eso solo podrá cumplirse en la medida en que las finanzas del Estado lo permitan.



Ahora, este no es un problema de recursos. Plata se ha invertido, más de 100 mil millones solo en agua potable, según se puede ver en el Sistema General de Participaciones, desde el año 2008. Pero esos recursos no lo han invertido bien. Prueba de ello es el abandono de algunas de las obras que no se han terminado. Por si faltara algo más en este panorama, Buenaventura es uno de los 117 municipios que siguen endeudados con los 'bonos de agua', que el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, promovió cuando era ministro del primer gobierno de Álvaro Uribe. Ese contrato de los bonos de agua se firmó el 18 de junio de 2009, por un valor inicial de 31.121 millones de pesos. Luego subió a más de 43 mil millones.

El crédito no ha terminado de pagarse. Y solo se podrá pagar, según confirmamos en el puerto, hasta el 2029.



