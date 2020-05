Totó la Momposina lanza canción inusual y muy personal

Una magnífica cantante, Totó La Momposina se ha ganado el respeto y la admiración en todo el mundo por la fuerza y la espontaneidad de su actuación. Inspirándose en la música y la danza del Caribe colombiano, su obra está informada e inspirada en una rica mezcla cultural que combina elementos de las tradiciones africanas, indígenas y españolas.



Normalmente asociada con poderosas piezas rítmicas y una banda completa, esta es una canción inusual y muy personal interpretada a cappella. 80 este año, Totó es una orgullosa abuela con 9 nietos. Pasó muchas horas cuidándolos cuando eran bebés y a menudo cantaba esta canción de cuna, Tanguita, para consolarlos y dormirlos. Por lo tanto este tema es algo como un tesoro familiar, esta es la primera vez que Tanguita ha sido lanzada y esperamos que sea de ayuda para las madres y los bebés de todas partes!



Toda la vida de Totó La Momposina se ha dedicado a representar la música de la costa caribeña de Colombia. Como cantante, bailarina y maestra, ella encarna ese lugar fértil donde las culturas africanas, indígenas y españolas de Colombia se mezclan para crear una tradición musical única.



Totó no sólo es su más grande intérprete, sino también una inquieta innovadora. Siendo aún una niña, la guerra civil obligó a su familia a huir de su hogar y trasladarse a la capital, Bogotá. Allí su madre inició un grupo de baile del que Totó surgió como una prometedora cantante en los años 50, formando su propia banda en los 60. Comenzó a hacer giras internacionales una década más tarde, pero no fue hasta principios de los años 90 que su fama mundial se consolidó con una gira de WOMAD por tres continentes, el lanzamiento de La Candela Viva en Real World Records y los numerosos espectáculos y grabaciones internacionales que siguieron.



Ella continúa trabajando incansablemente para promover la música de su patria, impulsada por la pasión y la simple alegría de la actuación. En 2006 se le concedió el Premio WOMEX a la trayectoria y en 2013 el Premio Grammy Latino a la trayectoria, seguido en 2016 por el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de Francia.



