Procurador dijo que son "aberrantes" los hallazgos en contratos sobre COVID

El procurador Fernando Carrillo habló sobre las decisiones del Ministerio Público, la Contraloría y la Fiscalía en el manejo de los recursos en medio de la emergencia por el coronavirus.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy dijo que de las nuevas 30 acciones disciplinarias que tomó la entidad, la mayor parte está complementadas con esas otras dos entidades.

“Hay que ponerle un freno de mano a actividades corruptas”, dijo Carrillo y señaló que lo que hacen es jugar con el hambre de los colombianos.

Carrillo dijo que las actuaciones que han encontrado son “aberrantes” y que tienen que ver con sobrecostos, violación de principios de contratación.

Dijo que “en la sobra y en la opacidad solo funciona el crimen” y que precisamente en la sombra es que los funcionarios están llevando los contratos por COVID-19. “Esto no decapitar porque si a los funcionarios”, manifestó.

“En muchos casos se trata de pagos por deudas políticas (…) actividades no relacionadas con servicios contratados o empresas que no tienen que ver con lo del contrato. No tiene relación con combatir la causa de la pandemia”, señaló Carrillo.