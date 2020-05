Cada vez son más y más las historias de amor en cuarentena. Ahora les traigo una en la que se ha hecho realidad aquello de que "del amor al odio solo hay un paso"... en este caso es del odio al amor. Acompáñenme a escuchar esta triste historia protagonizada por Uribito. Hoy presentamos: Odiando a la Corte, amando a la Constitucional.



Diana era odiada por el uribismo pero un día decidió aplicar estándares internacionales de derechos humanos al sistema de justicia colombiano y la Corte Constitucional aprobó su ponencia para que Andrés Felipe Arias pueda impugnar la condena que le impuso la Suprema por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Tomar decisiones del corazón no es tarea sencilla. Y más cuando la confrontación no ha sido solo con aquella persona que empiezas a ver con nuevos ojos de amor. La relación con su familia cuenta al momento de buscar la reconciliación.



Muchos piensan que quien busca el amor lo hace para formar una familia con una pareja que le dé buen ejemplo a sus futuros hijos pero son simples mitos. El nuevo amor entre el uribismo y la Corte Constitucional nos demuestra que eso no importa. Ahora ha quedado atrás la decisión de tumbar los artículos del Código de Policía que impedían consumir sustancias psicoactivas en espacios públicos.

Establecer una nueva relación amorosa no es tarea sencilla y menos cuando se viene de relaciones difíciles como la que ha tenido el mismo uribismo con la ONU.

Es verdad, se dieron cuenta. Del amor al odio hay solo un paso. Por fortuna de la cárcel a la Casa de Nariño hay muchos más



