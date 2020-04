La feria del libro que no fue

Hoy hablaremos de los libros que estaban a punto de ser lanzados antes de la pandemia por COVID-19 pero, como Clara López y Vargas Lleras en 2022, va a ser muy difícil que se lancen.

Empezamos con el pabellón de autoayuda y motivación: sin duda el libro más esperado para este 2020 en este reglón era La culpa es de la Caya de Álvaro Uribe.



Otro de los lanzamientos más esperados en materia de autoayuda es nada más y nada menos que El hombre en busca de sencillo del coach gremial del taxismo Hugo Ospina, quien en su obra quería enseñarnos cómo en nuestras vidas pudo haber sido posible pelear contra Uber y cambiar nuestro destino diciéndole a nuestro futuro "yo por allá no voy".

Otra de las obras esperadas era 101 maneras de lograr que las cosas pasen con programación neurolingüística de la discreta escritora Claudia Blum.

Y no podía faltar este: Presentación de televisión para Dummies, por Iván Duque. El libro ya no será lanzado porque en este punto el presidente no está para una guía de novatos.



En el pabellón de literatura universal íbamos a encontrar magníficas reediciones de títulos que todos conocemos. Por ejemplo, El principitoniso del el tuitero Hassan Nassar. Una obra que desde el pasado nos trae grandes reflexiones sobre el presente.

También se esperaba que este 2020 se promocionara con mucha fuerza, en pleno centro del pabellón, la obra Ni crimen Ni Castigo de Sergio Fajardo.



Ahora vamos a hablar de los libros que no se pudieron lanzar en el pabellón de ciencia ficción como Antología de los mejores reportajes escritos por Gustavo Rugeles, Grandes logros en la gobernación de Antioquia por Luis Pérez, o Pliego de peticiones del Paro Nacional 2020 de Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino, Aída Avella et al....



ah, casi lo olvidaba: otro de los grandes títulos en materia de ciencia ficción que no se pudo lanzar fue Reforma pensional, esta obra que ya iba para su cuarta entrega, iba a ser publicada en Colombia bajo el título de Reforma de Protección a la vejez. Tendremos que esperar para leer al maestro Carrasquilla.



Y desde luego no podíamos dejar de comentar los títulos que no se pudieron lanzar en el pabellón de literatura colombiana. Los más destacados habrían sido: El ruido de las cosas al no caer, por Nicolás Maduro. Delirio, por Gustavo Petro y Juan Guaidó. Y La casa graaande del exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente.

Los que sí se esperan como best-sellers son El Código Berrinchi por Donald Trump y Padre rico, padre tose de Jair Bolsonaro