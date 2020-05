Sin clases los estudiantes de Leticia por falta de recursos

Leticia, capital del departamento de Amazonas, además de afrontar los graves problemas con el Covid-19 que ha afectado la salud de cientos de sus habitantes, también padece la escasez de recursos para la educación.

En dialogo con LO MÁS CARACOL el rector del colegio San Juan Bosco, sacerdote Helberth Abreo Cubides aseguró que “Los estudiantes de nuestra institución, al igual que de todas las demás instituciones educativas, no están recibiendo clase”.

Los estudiantes son indígenas y algunos mestizos. No pueden recibir clases porque la mayoría viven en la zona rural de Leticia y diferentes corregimientos del departamento. No tienen celulares inteligentes, no hay internet en esas zonas alejadas, no les pueden llevar las guías por miedo al contagio y por eso no es posible la educación virtual en esta zona del país.