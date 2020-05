El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el único gol del difunto Andrés Escobar con la Selección Colombia; el tanto lo hizo frente a Inglaterra en el Estadio de Wembley. César dijo: “Lo hizo en uno de los templos del fútbol, como lo es Wmbley, y fue su quinto partido con la Selección Colombia”. Sobre el gol Óscar opinó: “Primero que todo, muy buena la narración del “Campeón” Edgar Perea. Y segundo, no era fácil hacerle un gol de cabeza a Inglaterra por sus defensas tan altos”.

Otro de los temas tuvo que ver con la reunión que anunciaron los presidentes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol con el senador Álvaro Uribe, para tratar temas de la actualidad del balompié nacional. Óscar manifestó: “Pregunté y me dijeron que el fútbol está abierto para todas las personas que quiera colaborar y que las puertas están abiertas para el que quiera”. Por su parte César complementó: “Él mismo fue quien pidió la reunión y no se la iban a negar, cualquier persona puede aportar”.

Además opinaron acerca de la comparación entre los delanteros Víctor Hugo Aristizabal y Sergio Galván Rey. Teniendo en cuanta su importancia en el balompié nacional. César destacó: “Yo me quedo co Galván, aunque reconozco que puedo tener un sesgo porque disfruté de sus goles en el Once Caldas”. Mientras Óscar resaltó: “Yo también me quedo con Sergio, pero en lo que tiene que ver con el fútbol nacional, porque Aristizabal se destacó en el país y en el exterior”.

No olvide escuchar el audio del programa.