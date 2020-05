"Uno de los delanteros que más me ha costado marcar": Puyol a Falcao

Carles Puyol aprovechó la tendencia en redes de los "#TBT" para publicar un recuerdo en Instagram junto a Falcao, a quien, además, lanzó un tremendo elogio.

El aguerrido e histórico capitán del Barcelona, que en la fotografía disputa una pelota con el 'Tigre' cuando este jugaba en el Atlético de Madrid, escribió en su imagen: "uno de los delanteros que más me ha costado marcar".





No es la primera vez que el ex defensa español, campeón del mundo en 2010, elogia al máximo goleador histórico de la Selección Colombia. En una visita al país hecha en 2017, Puyol había afirmado: "en Colombia hay muchos jugadores referentes, pero si me tengo que quedar con uno que tuve la suerte de marcarlo fue Radamel Falcao. Para mí es un grandísimo jugador y me impresionó jugar contra él".