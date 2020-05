El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron uno de los dos goles de Carlos Bacca en la final de la Europa League del 2015, entre el Sevilla y el Dnipro. César dijo: “Ese partido se jugó en el estadio nacional de Varsovia y Bacca hizo dos goles. El marcador final del partido fue 3-2, con una excelente actuación del jugador colombiano”. Sobre el gol Óscar comentó: “Los principales periódicos del mundo dijeron que Bacca le dio la cuarta Europa League al Sevilla y que fue el artista ofensivo de su equipo”.

Otro de los temas tuvo que ver con la práctica que tienen algunos arqueros de escupir sus guantes, teniendo en cuenta que esta conducta no está permitida dentro de los protocolos de bio-seguridad. Óscar manifestó: “Me parece pésimo que lo hagan los arqueros, porque yo hablé con un miembro de Adidas y me dijo que eso no servía para nada”. Por su parte César complementó: “Es un vicio y creo que lo deben prohibir como protocolo del fútbol y no como norma de seguridad”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual sugería que tienen más valor los títulos de antes en el torneo colombiano, porque duraban un año y que se les debía entregar dos estrellas a los equipos que ganaron de esa manera. Óscar respondió: “Creo que nos está complicando por su fanatismo por Millonarios, es como decir que los títulos mundiales de antes no valen, porque actuaban menos equipos”. Asimismo César finalizó: “Es como decir que tenía más mérito ir en burra de Medellín a Cartagena, solo porque el avión no existía”.

