"Nos están difamando": ‘Pipe’ Pardo se defendió tras fuertes acusaciones

En las últimas horas se ha acusado al jugador del Toluca, Felipe Pardo, de presuntamente haber violado la cuarentena en México junto al argentino Alexis Canelo y sus familias para ir a visitar el el Nevado de Toluca. Sin embargo, ‘Pipe’ habló y aclaró esta situación en los micrófonos del VBar Caracol.

"Es una noticia totalmente falsa. Yo y mi fmailia estamos tristes porque nos difaman. Es un acto que no sé por qué lo hacen sabiendo que yo estaba cumpliendo la cuerentena en mi casa desde hace 2 meses", expresó Pardo ante el hecho que surgió en la prensa mexicana y del cual, según se dice, hubo hinchas que incluso se tomaron foto con el jugador.

Además, precisó que tomará medidas contra el medio que hizo esta publicación para que aclaren la situación ante la opinión pública: "Hoy [miércoles] o de aquí a mañana [jueves] tendré alguna información con el club para que lo corroboren". Agregando que "no sé cuál es el motivo de dañar la imagen de un jugador".

Finalmente, expresó que, en el transcurso de su carrera deportiva, ha sido muy responsable y disciplinado, por lo que se le hace muy raro que aparezcan este tipo de informaciones: "Llevo 8 años y no he estado en ningún escándalo. He sido sincero con lo que hago y muy de familia, y no sé por qué ahora quieren sacar un escandalo de esta forma. Por el contratio, aquí en Toluca me han tratado muy bien al igual que en todo Mexico", concluyó el ex jugador de Independiente Medellín.