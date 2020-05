"Me gustaría correr al lado de Egan y Nairo": Santiago Buitrago

Santiago Buitrago, joven ciclista colombiano, quien ya está probando las mieles más grandes en el circuito mundial, habló en los micrófonos del VBar Caracol a los retos que con su nuevo equipo, el Bahrain McLaren, con el que firmó a partir de la temporada 2020.

Buitrago precisó que será un gran reto personal el hecho de haber firmado por una escuadra ‘World Tour’ —la denominación más alta para un equipo en el ciclismo— en este año. "Tengo 20 años y ya estoy en un equipo World Tour, cuando firmé no me lo creía, es una responsabilidad muy grande", añadiendo, además, que ha podido compartir con varios referentes: "Tenemos en el equipo a Mikel Landa y [Mark] Cavendish, son personas con las que crecí".

En cuanto a su adaptación, Buitrago no escondió que se le ha facilitado por el buen trato de sus compañeros, en especial del mencionado Landa, ex Movistar Team: "Cuando llegué al equipo todos fueron muy amables, con el primero que tuve una conversación fue con Landa. Todos con una sencillez tremenda. Me decían: 'Colombia es muy bonito’", precisó.

Y como buen ‘Escarabajo’ colombiano, la montaña es su hábitat natural, considerándola una de sus principales armas en la ruta: "Me va mucho mejor en la escalada, siento que me defiendo mejor", concluyó sin antes dejar escapar que "me gustaría correr al lado de Egan Bernal y de Nairo Quintana".