Gasto de hogares colombianos creció en marzo y caerá en abril: firma Raddar

Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, desarrolló un análisis de la situación económica de Colombia en los últimos meses en medio de la emergencia en el que se concluyó que el gasto de los hogares colombianos aumentó en marzo porque la ciudadanía compró anticipadamente en preparación a la cuarentena.

Herrera explicó que hubo una inyección monetaria del gobierno a los hogares lo que permitió el aumento de las compras y agregó que los gastos al cierre del mes variaron según la región y uno de los casos notables es Bogotá, ya que, si bien a nivel nacional subió un 7%, en Bogotá el gasto creció solo un 5% porque la capital estuvo 10 días en confinamiento, mientras que el país en general solo pasó 5 días de aislamiento preventivo.

Desde la firma Raddar señalaron que en marzo aumentaron los gastos como “prevención” y en abril estos gastos se redujeron.

“La gente no sale, no come afuera, no va a cine, no va a bares, no utiliza el carro y no tanquea el vehículo, ahí está la reducción”, indicó Camilo Herrera.

El presidente de la firma concluyó que el dólar ha impactado a los hogares reduciendo las compras en línea por medio de plataformas internacionales como Amazon y acelerando la inflación. “El huevo se produce en Colombia, pero el maíz que comen las gallinas viene de EE.UU. y mientras eso suba de precio, subirá el precio de los huevos”, señaló Herrera.

