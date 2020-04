Centros médicos tienen 72 horas para decidir qué protección necesitan

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que en 72 horas debe haber claridad en lo que requiere cada centro médico para proteger sus trabajadores. Cabrera señaló que hace 15 días han esperado que se definan protocolos y necesidades, por lo que este plazo busca atender las peticiones de los médicos para protegerlos.

Desde el ministerio, Cabrera explicó que han liberado 75.000 millones de pesos pero, como no se sabe con qué cuenta cada UCI y cada centro médico, desconocen si se requieren más recursos. El Ministro señaló que si pasadas las 72 horas “no se ponen de acuerdo, ahí sí debemos entrar a intervenir, no a cerrar los centros médicos porque no estamos en tiempos para eso”.

Ángel Custodio Cabrera señaló que los empleadores y las ARL también deben tener en cuenta a los trabajadores que no tienen un contrato laboral o uno de prestación de servicios.

“Todo trabajador del centro médico debe estar cobijado por estas medidas urgentes de cuidado. Automáticamente tiene que ser cubierto de dotación y si el centro médico no tiene los recursos, para eso está la ARL”, explicó Cabrera.

El Ministro aseguró que una vez se conozca qué requiere cada centro médico, se buscará el mercado para obtener los implementos pero hizo un llamado a la calma destacando que “en el mercado nacional hay personas ofreciendo los implementos” y agregó que “estamos navegando a ciegas, no podemos saber cuánto necesitamos o qué necesitamos para buscarlo”.

Cabrera concluyó señalando que en medio de la posible vinculación de estudiantes ad portas de finalizar su carrera de medicina o afín a la salud los empleadores deben vincularlos laboralmente garantizando sus salarios, pagando sus prestaciones y capacitándolos.

