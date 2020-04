"La única arma que yo tengo es la voz”: Adriana Lucía

La cantante colombiana Adriana Lucía, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló de su nueva canción “Para Hablar de Amor” y cómo surgió en medio de la situación que vive el país por cuenta del covid-19.

“Mis canciones son muy honestas por supuesto como compositora escribo lo que quiero decir, muchas veces no coincide como el momento, cuando uno lanza la canción no es lo que estás viviendo, pero en este momento pasa algo bien particular y es que esta canción era lo que quería decir ya, estaba ahogada por decirlo”, indicó.

Además indicó que el vídeo de la canción será lanzado el día de hoy.