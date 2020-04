El Pulso del Fútbol, 6 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la consulta de un oyente, la cual preguntaba por un partido histórico de la Selección Colombia, una hermandad marcada en el balompié y el entrenador más irreverente que conocen nuestros panelistas. Óscar dijo: “Los partidos que más recuerdo son los del repechaje frente a Israel para ir al Mundial de Italia 90. La hermandad que más recuerdo es la de Nacional y Chapecoense. Y en lo del entrenador me quedo con Pimentel”. Por su parte César complementó: “Estoy de acuerdo en todo, especialmente en lo de Pimentel, que sin duda es el más irreverente, grosero y desafortunado”.

Le puede interesar también: "¿Por qué debería irme de donde soy feliz?": Radamel Falcao

Otro de los temas tuvo que ver con la comparación entre el papel que han desempeñado René Higuita y Franco Armani en su paso por Atlético Nacional respectivamente. Óscar manifestó: “El argentino tiene más títulos y eso no se puede discutir, por eso yo lo pongo hasta en el equipo histórico de todos los tiempos de Atlético Nacional”. La participación de César sobre el tema fue la siguiente: “Es difícil esa comparación, porque si usted le pregunta a personas mayores de 40 años, seguramente le dirán Higuita. Pero yo me quedo con Armani como el mejor entre los dos”.

Le puede interesar también: Lectura y fútbol: 10 libros para disfrutar durante la cuarentena

Además opinaron acerca de un jugador al que les gustaría entrevistar y que hasta el momento no lo han podido hacer. Óscar resaltó: “Yo quisiera entrevistar a Cristiano Ronaldo y la razón es que ya entrevisté a Pelé, Maradona y Messi. Solo me faltaría Cristiano para haber entrevistado a los mejores”. Mientras César destacó: “El mio si está aquí a la vuelta de la esquina y nunca lo he podido entrevistar. Es Omar Peréz, y no lo he podido entrevistar porque a él no le gustan ese tipo de cosas”.

Le puede interesar también: Son realizará el servicio militar en Corea del Sur durante el coronavirus

No olvide escuchar el audio del programa.