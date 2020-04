Lectura y fútbol: 10 libros para disfrutar durante la cuarentena

A lo largo de la historia de la literatura siempre ha habido un hueco para los relatos en los que el balón ha tenido relevancia. Desde guerras, asesinatos y romances hasta la pasión que imprime el deporte más seguido del mundo, lucen en autores de prestigio como el polaco Ryszard Kapuscinski, David Trueba, Eduardo Galeano o Pier Polo Pasolini, entre otros. Repasamos diez libros que llevaron el fútbol en el interior de sus tapas.

1. SABER PERDER (DAVID TRUEBA)

David Trueba, director, guionista y escritor, dio en el clavo con "Saber perder", su tercer libro tras "Abierto toda la noche" y "Cuatro amigos". Ganador del Premio Nacional de la Crítica, "Saber Perder" llegó a ser un referente para Pep Guardiola, que recomendó su lectura a gran parte del vestuario del Barcelona. La historia de Sylvia, una adolescente de 16 años; la de su padre, Lorenzo, un hombre separado que intenta tapar los agujeros de varios fracasos; la de su abuelo, Leandro, en la búsqueda de recuperar el tiempo perdido; y la del futbolista Ariel Burano, recién llegado a España procedente de Argentina, se entrelazan para crear un relato que, entre otras cosas, indaga en la vida solitaria de un jugador de fútbol y las interioridades de su club.

2. LA GUERRA DEL FÚTBOL (RYSZARD KAPUSCINSKI)

"En el colegio me fascinó una sola cosa: el fútbol. Yo hacía de portero en el equipo de la escuela y luego jugué en el juvenil del Legia. Pasaba días enteros en el césped". Así definió parte de su infancia el periodista, escritor, ensayista e historiador Ryszard Kapuscinski. Y, con esos antecedentes, era lógico que años después se fijara en una historia que no podía dejar escapar: la guerra entre Salvador y Honduras que duró cien horas entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Kapuscinski acuñó el nombre de aquel conflicto, al que denominó "la guerra del fútbol", por los tres encuentros clasificatorios para el Mundial de México 1970 que disputaron ambos países y que fueron el detonante de la guerra. Kapuscinski llegó a Tegucigalpa horas antes de su estallido y dejó para la historia un reportaje mítico sobre los cinco días de enfrentamientos.

3.FÚTBOL Y PODER EN LA URSS DE STALIN (MARIO ALESSANDRO CURLETTO)

Mario Alessandro Curletto, profesor de lengua y literatura rusa en la Universidad de Génova, es uno de los mayores conocedores de la historia del fútbol soviético. Fruto de esa pasión, escribió "Fútbol y poder en la URSS de Stalin", obra en la que narra la historia de la familia Stárostin, fundadora del Spartak de Moscú, que sirve para recorrer los orígenes del fútbol en la Unión Soviética y para explicar cómo Stalin intentó aprovecharse de este deporte para adoctrinar a la sociedad.

4. EL FÚTBOL A SOL Y A SOMBRA (EDUARDO GALEANO)

El escritor uruguayo Eduardo Galeano publicó en 1995 una bella obra futbolera en la que resume en sus páginas, a través de pequeños relatos, las cosas más importantes y bonitas de este deporte. Una pieza de colección básica para los fanáticos que podrán encontrar en "El fútbol a sol y a sombra" los mejores momentos de personajes como Pelé o Maradona y resúmenes cortos y certeros de los Mundiales desde Uruguay 1930 en adelante. Sin duda, entraría en el once ideal de los libros escritos sobre fútbol.

5. SOBRE EL DEPORTE (PIER PAOLO PASOLINI)

Además de ser un gran director de cine, el italiano Pier Paolo Pasolini también fue un jugador de fútbol amateur y un acérrimo hincha del Bolonia, el equipo de su ciudad natal. Pero no sólo se puso detrás de las cámaras para convertirse en uno de los más radicales y perdurables autores del cine moderno italiano. También fue un poeta, un lúcido pensador y un buen novelista. Y, en uno de sus escritos, "Sobre el deporte", recoge los artículos que publicó hasta su asesinato (1975) desde finales de los años 40 hasta principios de los 70. En ellos, Pasolini relata sus ideas sobre el fútbol y también sobre otros deportes como el boxeo o el ciclismo. Ninguno de sus éxitos cinematográficos ni cualquiera de sus buenas críticas por su trabajo superaron los mejores momentos de su existencia. "Todas las tardes que pasé jugando al balón en los Prados de Caprara fueron indudablemente las tardes más bellas de mi vida", escribió.

6. DIOS ES REDONDO (JUAN VILLORO)

Crónica de una pasión en la que el escritor mexicano Juan Villoro intenta explicar cuál es la atracción del fútbol y las razones por las que cada fin de semana en casi todos los rincones del planeta miles de hinchas acuden a los estadios para dejarse la garganta animando a sus equipos. Enviado especial en los Mundiales de Italia 1990 y Francia 1998, Villoro domina el tono reflexivo para explicar mediante una vibrante crónica la "religión" del fútbol.

7. FÚTBOL: UNA RELIGIÓN EN BUSCA DE UN DIOS (M. VÁZQUEZ MONTALBÁN)

Otra obra para aventurarse a reflexionar sobre la fe que genera el fútbol y la forma en la que llegó para convertirse en una auténtica religión. Manuel Vázquez Montalbán, como otros grandes escritores (Miguel Delibes, Gabriel García Márquez o Mario Benedetti), fue un gran aficionado al fútbol. Y, como algunos de ellos, no pudo aguantarse y firmó una obra sobre este deporte. En ella presenta la evolución del fútbol desde su infancia, cuando lo practicaba en las calles, hasta su conversión en un mercado multimillonario. En ese camino examina el recorrido de figuras como Pelé, Di Stéfano, Cruyff o Maradona o jugadores que llegaron al siglo XXI de la talla de Ronaldo Nazario o Zinedine Zidane. Sus reflexiones se complementan con sus mejores artículos sobre fútbol publicados en prensa entre 1969 y 2003.

8. FIEBRE EN LAS GRADAS (NICK HORNBY)

Profesor, periodista, colaborador de publicaciones como The New Yorker, The Independent o Time Out, Nick Hornby, un enamorado del fútbol hasta pensar que este deporte es "una forma de ver y estar en el mundo", escribió "Fiebre en las gradas" para elaborar un relato autobiográfico del autor con su equipo, el Arsenal. Hornby narra cómo se convirtió en un esclavo del calendario y de las competiciones a lo largo de dos décadas hasta rechazar invitaciones de boda o provocar rupturas amorosas. Con humor y con una buena narrativa, Hornby se pregunta a sí mismo por el fondo de su obsesión y, ya de paso, cuenta con brillantez la historia del Arsenal a lo largo de 20 años.

9. ODIO AL FÚTBOL MODERNO: UN HOMENAJE AL FÚTBOL DE NUESTRA INFANCIA (CARLOS ROBERTO Y MIQUEL SANCHÍS)

¿Quién no recuerda a jugadores bigotudos de los años 70 y de principios de los 80? ¿O aquellos pantalones apretados que aprisionaban las piernas de los futbolistas? Hombres de pelo en pecho, patadas en el barro sin repeticiones televisivas milimétricas, cabelleras ausentes de gomina, hombres sobre el césped sin depilar o entrenadores en chándal. Básicamente, todo eso es la obra de Carlos Roberto y Miquel Sanchís, que parecen recordar en su libro aquello de "cualquier tiempo pasado fue mejor". Divertido y nostálgico, perfecto para soñar con aquel fútbol lleno de valores y más ausente de la mercadotecnia que nos invade hoy día.

10. ATLAS DE UNA PASIÓN HISTÓRICA (TONI PADILLA Y PEP BOATELLA)

La obra de Toni Padilla y Pep Boatella reúne 34 historias de todo el mundo unidas por un nexo común: la pasión por el fútbol. Con rigor histórico, "Atlas de una pasión histórica" recoge grandes ejemplos de superación relacionados con el fútbol en conflictos bélicos como las Guerras de los Balcanes o la Primera Guerra Mundial. Tampoco deja atrás hazañas personales, como la pelea de la primera persona transgénero que llegó a ser futbolista internacional. En más de tres decenas de relatos, ambos autores consiguen enganchar al lector con un estilo ameno y riguroso.