"Parezco un viejo de 70 años, yo no sirvo para estar encerrado": Zambrano

Anthony Zambrano, atleta colombiano de 22 años, habló en el VBAR Caracol de Caracol Radio sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y se refirió a la situación que vive en estos días por la crisis del coronavirus.

Zambrano, medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Panamericanos de Lima, aseguró que la postergación de Tokio 2020 lo tomó por sorpresa. "Es la primera vez que he estado tan juicioso con el entrenamiento y con la preparación, pero todas las cosas pasan por algo".

Sobre el entrenamiento en casa por la crisis del COVID-19, el guajiro comentó: "Estoy entrenando, haciendo fortalecimiento, aeróbicos con pesas y me cuido en la alimentación para mantener el peso, o sino cuando salga de la cuarentena saldré rodando y no corriendo".

Además, agregó: "Parezco un viejo de 70 años, me duele la espalda, los brazos, los pies, estoy que salgo corriendo del apartamento, no sirvo para estar encerrado. No soy ni pájaro para estar en jaula, ni preso que hizo un delito. A mí me gusta estar afuera, corriendo en la pista".

Por último, Zambrano habló sobre el Mundial de Atletismo de Qatar 2019 y aseguró que, cuando ganó la medalla de plata en los 400 metros planos, fue más feliz que "cachaco en la playa".

Al respecto, concluyó: "Fue increíble, duré un día sin dormir".