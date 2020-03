Cómo llevar la cuarentena con ingenio: Maleja Restrepo

En dialogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la influenciadora, Maleja Restrepo, habló sobre el manejo que le ha dado junto a su familia al aislamiento preventivo.

La actriz mecionó que con su esposo, Tatán Mejía, se les ourrió una ingeniosa idea para ‘matar’ el tiempo. “Mi esposo super ingenioso montó una pista de motocros en el patio de la casa, entonces estamos fortaleciendo las clases de Guadalupe en motocros, de Macarena en bicicleta, y eso nos ayuda a llevar esta cuarentena” expresó la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Un bálsamo pa el alma. CONFIAR Una publicación compartida por maleja_restrepo (@maleja_restrepo) el 24 de Mar de 2020 a las 5:58 PDT

Además, dio detalles sobre como lleva su relación en aislamiento, “esa es la cotianidad de nuestros días, nosotros pasamos todo el día juntos antes de cuarentena, entonces no ha sido algo extraño. Pero, obviamente también cada uno tiene su espacio”.

Maleja también confesó que cada uno opta por actividades diferetentes, por ejemplo montaron una hamaca en donde ella lee, mientras que Tatán todas las noches tiene torneos de play station.

Asimismo, Tatán Mejía, dialogó con 10AM y aseguró que: “a mi me encanta estar con mi esposa, creo que soy un afortunado, me casé con la persona que me quería casar, y compartir con ella me alegra los ratos”.