El Pulso del Fútbol, 12 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del partido de Copa Libertadores que perdió Junior como visitante 3-0 ante Independiente del Valle. César refiriéndose a la forma de jugar del equipo barranquillero destacó: “no me parece que Comesaña haya planteado el partido defensivamente, pero el Junior jugó de esa forma, es una nómina que no da una tendencia para meterse atrás, jugó muy mal junior en dos partidos no ha sumado ningún punto". Óscar complementó: “hoy Julio Comesaña está en la cuerda floja, con esa súper nómina y el esfuerzo que han hecho los directivos para contratar jugadores, no está bien en la liga y está la olla libertadores”

Le puede interesar también: Junior no puede en Libertadores, goleado por Independiente del Valle

Otro tema que se trató fue el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League que ganó como visitante Atlético de Madrid 2-3 frente a Liverpool. César resaltó: “pensé que el Liverpool tenía resuelto el juego cuando se pusó 2-0 porque fue infinitamente superior durante todo el partido y el atlético aguantó, se defendió bien y contraatacó y así le ganó al equipo inglés”. Óscar añadió: “el Liverpool se entregó para buscar más goles, Oblak estuvo espectacular y el equipo colchonero fue más eficaz”.

Le puede interesar también: Atlético Madrid dio la sorpresa y eliminó al campeón en Anfield

Además, hablaron también de otro partido de Copa Libertadores, en el que goleó River Plate a Binacional de Perú 8-0 en el Estadio Monumental a puerta cerrada. César señaló: “fueron ocho, pero pudieron haber sido más, botaron dos penaltis y este tema es crisis en River, de los últimos once penaltis se marcaron cuatro, siguen desperdiciando cobros desde el punto penal”. Óscar finalizó: “me da una pena tremenda con Flabio Torres, entrenador colombiano de Binacional, pero ese resultado es saca técnicos”.

Le puede interesar también: River aplastó al Binacional de Flabio Torres con goles colombianos

No olvide escuchar el audio del programa.