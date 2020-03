Fuertes olores delataron laboratorio de coca en finca de embajador

Hace dos semanas 6AM Hoy por Hoy informaba que la Policía Antinarcóticos no registró los 10 kilos de coca incautados en los laboratorios que funcionaban en los predios de la finca del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, y la familia Spiwack, propietarios de los hoteles Dann.

En la audiencia de captura de los cinco hombres que se encontraban en el laboratorio, que se llevó a cabo el 14 de febrero de 2020, la Juez Penal con Control de Garantías explicó que además de las capturas fueron allanados tres espacios: el laboratorio de coca, la cocina de los empleados y sus dormitorios, estos últimos ubicados en las caballerizas de la finca.



El embajador Sanclemente ha dicho que una parte de la finca fue arrendada a unos hombres para sembrar papa, versión que la justicia, de entrada, desestima,

“era obvio lo que se estaba realizando en este laboratorio”, asegura la juez, quien además cita el testimonio de una vecina del sector que fue escuchada por la Fiscalía pues no aguantaba los fuertes olores que emanaban del laboratorio de coca. Según versiones iniciales, Estados Unidos jugó un papel clave en el descubrimiento de este laboratorio. Sin embargo, las autoridades no han especificado en qué consistió la ayuda del gobierno de Donald Trump, por lo que cobran más fuerza las palabras de la juez al señalar que los vecinos del sector ya no aguantaban los olores.

Para la funcionaria, los cinco hombres capturados son “son una pieza más de una organización criminal”. Indica que ninguno tenía los recursos para el montaje de este laboratorio ni mucho menos para la compra de los insumos allí encontrados y avaluados en 127 millones de pesos. La justicia tendrá que establecer si estos hombres hacían parte de una organización criminal o simplemente estaban a su servicio. Para la señora jueza tiende a ser lo segundo, pues no se puede investigar solo la capacidad de producción, sino de distribución, que es la pieza más lucrativa del eslabón.

Desde el 13 de noviembre de 2019 se allegó conocimiento a un Juzgado Penal de Control de Garantías de Bogotá, del funcionamiento de este laboratorio. El allanamiento se hizo tres meses después, el 12 de febrero de 2020.

Si los olores que emanaban del laboratorio de coca hallado en su finca eran tan fuertes y tan evidentes para los vecinos del sector, como lo señala la juez, ¿por qué el señor embajador de Colombia ante Uruguay, Fernando Sanclemente y a la familia Spiwack, propietarios de los hoteles Dann, nunca los notaron?