Mi Banda Sonora con Arelys Henao

Marzo es el mes de la mujer trabajadora, libre e independiente y, sin duda, Arelys Henao es la representación de estas tres características femeninas. Esta vez tuvimos el privilegio de compartir con una mujer soñadora y emprendedora; que no tuvo miedo de construir su camino, pues a pesar de las circunstancias del conflicto armado colombiano, salió adelante en Medellín vendiendo libros y muebles. Nunca le temió a un “no” y pudo demostrarle a muchos que ella sí nació para cantar.

De acuerdo con ella, “la cima es a dónde te quiera llevar Dios según tu disciplina y constancia” y, por eso, aún no está convencida de que ya llegó al tope. Para ella, su corazón no está satisfecho porque siempre va a querer más y tendrá deseos de seguir compartiendo su voz.

Su mayor inspiración fueron los artistas Ana Gabriel y Darío Gómez. Dos figuras de la música ranchera y popular que Arelys tuvo como referente desde muy joven para catalogarse ahora como la reina de la música popular.

Conozca aquí su lista de canciones:

El pito de mi carrito - Lisandro Mesa

El ratón con pantalones - Los alegres cordillera

Hasta aqui llegaste - Darío Gómez

Ay amor - Ana Gabriel

Lo que va a ser para uno - Dario Gómez

Demasiado tarde - Ana Gabriel

Everything I do, I do it for you - Bryan Adams

Fuiste tú - Ricardo Arjona & Gaby Moreno

Camino largo - Diomedes Díaz

Paisaje - Franco Simone

Nadie es eterno - Arelys Henao