U. Nacional abrió proceso disciplinario a MinVivienda por presunto plagio

Hace cinco meses los colegas de Noticias Uno publicaron una denuncia contra el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, según la cual el ministro habría cometido plagio en su tesis doctoral. 6AM decidió hacerle seguimiento a esa denuncia, pidiéndoles a cinco profesores universitarios, todos PhD, de diferentes universidades, que leyeran esa tesis y las tesis de los estudiantes de donde presuntamente habría plagiado el ministro. Estudiantes que, no solo fueron alumnos de Malagón sino que terminaron trabajando en el gobierno.

Ministro de Vivienda sí cometió plagio en su tesis doctoral

De los cinco profesores respondieron cuatro, y todos coincidieron en que el ministro sí había cometido plagio en su tesis titulada “Four essays on central banking in Latin America under balance of payments dominance - Cuatro ensayos sobre banca central en América Latina bajo el dominio de la balanza de pagos”. Uno de los profesores comentó: “La cosa parece ser más grave porque intuyo interés en esconder el plagio. Primero, se cambió el orden de las ideas. Segundo, se incluyeron algunos elementos adicionales en otros apartados, en particular, en lo relacionado con revisión de literatura. Tercero, se cambió la forma de presentación de los gráficos. Cuarto, se cambia el formato de presentación de los resultados de las estimaciones. Estos dos últimos puntos llevan a pensar que él contaba, tanto con las bases de datos usadas por los estudiantes, como con los Do-file de los modelos que se estimaron. No hay ninguna mención a que estos ya habían sido utilizados en ejercicios previos. Quinto, en las referencias bibliográficas, se omitieron algunas que formaban parte de las versiones originales”

Y remata: “Con todo esto, considero que sí hay plagio. Las similitudes e, incluso, los cambios y las omisiones, no parecen ser cuestión de meros olvidos ni de cuestiones de azar. Claro que al dirigir tesis en esos temas, puede haber algunas ideas o aproximaciones similares. Sin embargo, en este caso, parecen los mismos trabajos, con unos cambios cosméticos y algunas adiciones, poco relevantes, a los temas tratados”

La denuncia llegó desde el 9 de septiembre a la Universidad de Tilburg, en Holanda, donde el ministro Malagón obtuvo su doctorado. Ha dicho la universidad que se ha tomado muy en serio esta investigación, pero aún no revelan los resultados, los cuales podrían ser favorables al ministro, pues si cae el estudiante, cae el profesor estrella del Departamento de Economía y uno de los académicos más respetados de Europa, el profesor Sylvester Eijffinger. Este profesor visitó Colombia varias veces mientras era asesor de tesis del ministro Malagón, patrocinado por los empleadores de su estudiante en su momento: Asobancaria y la Universidad Nacional.

La Universidad Nacional también investiga el presunto plagio, pues Malagón es profesor de este centro educativo, “En este momento se adelanta proceso disciplinario por denuncias presentadas en contra del señor Malagón González, a quien se le acusa de haber realizado plagio en su tesis doctoral”.

Sin esperar los resultados del proceso disciplinario, a los cuatro días, el 2 de febrero, el profesor Malagón recibió un ascenso: pasó de ser profesor asistente a profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El señor ministro ha sacado tiempo de su apretada agenda para dictar la cátedra de Macroeconomía en los últimos tres semestres.

En todos los escenarios el joven Ministro de Vivienda ha dicho que no cometió plagio, y que las ideas que sacó de las tesis de sus estudiantes eran propias, pues fue un trabajo en conjunto entre alumnos y profesor.