"Era hincha de Millonarios, pero uno como jugador crea otros amores"

El experimentado volante de Independiente Santa Fe, Andrés Pérez, dialogó con El VBAR de Caracol Radio, el bogotano se refirió a su presente en el cuadro 'Cardenal', su amor por el Deportivo Cali y su gusto de pequeño por Millonarios.

"Cuando era niño era hincha de Millonarios, pero es distinto el hincha al jugador, eso a veces la gente no lo entiende. Uno como jugador crea otros amores", comentó sobre su amor por el cuadro azul en la infancia y su cariño por el conjunto vallecaucano tras su etapa como jugador.

Sobre el equipo 'Azucarero' agregó: "Uno como jugador siempre quiere ir más adelante, no piensa mucho en el presente. En Cali no me pasaba eso y encontré una plenitud en lo futbolístico".

Mientras que de su presente dejó en claro: "Estoy muy contento en Santa Fe, me han tratado muy bien. Quiero disfrutar al máximo cada partido".

Pérez destacó a Wilmar Barrios como el jugador colombiano favorito que hoy por hoy se desempeña en su posición.