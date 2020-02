El Pulso del Fútbol, 10 de febrero del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la eliminación de la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico Sudamericano, en la cual Argentina y Brasil clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Óscar dijo: “Lo de la Selección Colombia fue la crónica de una muerte anunciada. Es que Reyes la embarro asta en el último partido del Preolímpico”. Sobre el tema Rafael opinó: “El mismo técnico admitió que no pudo contar con diez o doce jugadores, es decir que desde el principio no se auguraba un gran resultado para Colombia”.

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel de juego y de resultados que ha mostrado Millonarios en las primeras fechas de la Liga BetPlay y la responsabilidad que tienen, tanto los jugadores, como el entrenador Alberto Gamero. Respecto a esta situación Óscar destacó: “Hacer dos puntos de doce es una vergüenza. Un equipo como Millonarios no puede ganar 2-0 en la Copa Sudamericana y que le claven cuatro goles en la liga”. Por su parte Rafael respondió: “Tampoco es que Always Ready sea un gran referente, pero si me preocupa que contra Jaguares el equipo no administro la fatiga”.

Además opinaron acerca de la relación entre el entrenador de la Selección Colombia de mayores Carlos Queiroz y Arturo Reyes, luego de que el segundo quedó por fuera de los Juegos Olímpicos con el equipo nacional Sub-23. Óscar resaltó: “No quiero que Reyes siga en el cuerpo técnico de las categorías inferiores y que siga como uno de los asistentes de Queiroz, ni pensarlo”. Mientras Rafael manifestó: “Es decisión de Queiroz decir si no va más. Por ahora, fue la Federación la que le pidió que fuera el entrenador de las categorías menores y tanto ellos, como Queiroz decidirán”.

