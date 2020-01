¿CÓMO DEJAR DE EXTRAÑAR A QUIEN NO TE EXTRAÑA?

Es muy usual que cuándo las personas terminan una relación, una de ellas no logre dejar de pensar en su ex pareja y la extrañe demasiado. Muchos se rehúsan a que su historia de amor haya terminado, sin embargo, el tiempo es el único que podrá demostrar que es lo mejor para usted.

El doctor en psicología, especialista en Terapia Cognitiva y Magister en Bioética Walter Riso aseguró que se deben tomar algunas medidas para salir delante de este tipo de situaciones, entre ellas:

Cortar el contacto y la comunicación con esa persona, para evitar despertar sentimientos hacia ella que causarían más dolor; esto no quiere decir que a futuro no puedan llegar a ser amigos, pero en situaciones recientes es preferible no alimentar el deseo.

Por otro lado, se debe poner atención a las emociones y no reprimirlas. Muchas veces el orgullo reina sobre los sentimientos y no se acepta la tristeza, el enojo y el dolor que suelen ser normales, pero su aceptación es la única manera de eliminar todas las energías negativas.

Siempre se debe encontrar una salida emocional que permita desahogar al corazón, entre ellas hablar con personas de confianza, dar su versión de los hechos y escuchar la opinión de los demás para ver desde otro ángulo todo lo sucedido.

No se debe sentir culpabilidad, ni buscar respuestas o pretextos. Muchas veces hay situaciones que se salen de las manos y que no tienen explicación aparente, “el tiempo y el amor propio es el mejor remedio para sacar de tu corazón y mente a esa persona que una vez te amó”.

Para mayor información escuche la entrevista completa.