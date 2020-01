El Pulso del Fútbol, 24 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de Copa del Rey, Cultural Leonesa contra el Atlético de Madrid que quedó a favor de los locales 2-1. El tema de conversación fue el director técnico Sergio “El Cholo” Simeone y su futuro en la entidad española. César dijo: “Eliminado de la Copa del Rey por un equipo chiquitico, lejos en la liga y donde llegue a perder feo en Champions contra el Liverpool, se le puede estar enredando el futuro a Simeone en el Atlético de Madrid” y agregó: “La situación del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid no está fortalecida”. El Atlético de Madrid no era eliminado por un equipo de segunda división b desde el 21 de diciembre del 2011.

Le puede interesar también: Cultura Leonesa elimina al Atlético de Madrid de la Copa del Rey

Otro de los temas tuvo que ver con la nueva tecnología implementada por el canal premium del fútbol colombiano, el cual se estrenó ayer en el primer partido de la Liga Bet Play. César destacó: “Se utilizó por primera vez en Colombia las pol cam, cámaras con un brazo dentro de la portería, que generan la sensación de que haya un camarógrafo dentro del arco” y señaló: “también están las mini-cams con un gran angular, que da muy buena perspectiva de las esquinas para ver la repetición del gol y un steady-cam en la pista atlética que genero imágenes importantes”.

Le puede interesar también: El VAR debutó en el primer partido de la Liga BetPlay 2020

Además, hablaron sobre la situación de James Rodriguez en el Real Madrid. Óscar resaltó: “algo tiene que estar pasando con la vida personal de James, porque condiciones tiene de sobra, yo sigo pensando que es el mejor jugador de la Selección Colombia en todos los tiempos y eso no se puede perder de la noche a la mañana”, César contestó: “no creo que sea un tema personal, a James le arman mucho rollo, es una súper figura, todo lo que él hace es noticia y está en un equipo donde se ha visto repetidamente afectado por las lesiones, no ha tenido continuidad ni física o futbolística y le cuesta jugar, si James no se va del Real Madrid, no va a jugar”.

Le puede interesar también: 'Piojo' Herrera a Roger Martínez: "No va a ser tomado en cuenta"

No olvide escuchar el audio del programa.