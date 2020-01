'Piojo' Herrera a Roger Martínez: “No va a ser tomado en cuenta”

En América de México no soportaron más la actitud del jugador colombiano Roger Martínez, quien en repetidas ocasiones ha expresado su deseo de abandonar a las 'Águilas'. Sin embargo su insistencia le saldría cara, pues por ahora las negociaciones por el colombiano no avanzan y el DT, Miguel Herrera anunció que no contará más con el jugador.

"Exacto. Yo lo agarré el torneo pasado y le dije; yo puedo manifestar que tú tienes ganas de volver a Europa, pero rómpela aquí y después va a venir todo el mundo, porque están viniendo a buscar los jugadores del América. Entonces, rómpela, y así te tienes que ir" exclamó el entrenador.

Miguel Herrera deja en claro que Roger Martínez está FUERA de sus planes. Seguirá entrenando pero no se le considerará para los partidos.



“El que no quiera estar, que se vaya”.



pic.twitter.com/2Agvk9dZkL — Josh Mendoza ⚽️ (@JoshimarMM) January 22, 2020

La decisión habría sido tomada en común acuerdos con las directivas del equipo de Coapa. Vale la pena recordar que Roger tenía una jugosa oferta para llegar al Inter Miami, sin embargo le dijo "no", pues su deseo es el de llegar al fútbol europeo.