Minciencia ratificó que no ha confirmado ninguna cura contra el cáncer

En dialogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología se refirió a la polémica desatada tras un artículo periodístico en el que se le señala de publicitar una supuesta cura contra varios tipos de cáncer.

Torres aseguró que, aunque se ha puesto en entre dicho si ella usa el método científico o no y dijo que sí lo hace, y enfatizó en que quiere que a los colombianos le quede claro que el Ministerio de Ciencia se manejará con la rigurosidad que merece.

“Yo no he hecho un producto contra el cáncer, nunca lo he vendido. Sí trabajo con el hongo Ganoderma, y lo que hice fue tomar unos elementos de una de mis investigaciones para hacer unas pruebas, y a raíz de eso algunas personas me dijeron que hubo respuesta”, afirmó la funcionaria.

La ministra señaló también, que, frente a esa respuesta dadas por las personas tratadas con el hongo, le pidió a algunos médicos que le ayuden a aclarar el tema y solicitó a los colombianos que se inicie a tener en cuenta el método ancestral como insumo para nuevas investigaciones.