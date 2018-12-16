Diego Torres nos cuenta cuál es la película de su vida
El artista argentino habla con De Película, acerca de ese largometraje que recuerda de manera especial.
Colombia
Diego Antonio Caccia Torres es un cantautor y actor nacido en Buenos Aires, que ha tenido una carrera destacada en la música, el cine y la televisión. Más allá de su indiscutible talento, ha tenido una estrecha relación con Colombia.
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En De película, Diego nos cuenta cuál es esa película que se quedó en su memoria y que lo marcó en su faceta de actor. @caracoldepeli