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09 jul 2026 Actualizado 07:23

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Diego Torres nos cuenta cuál es la película de su vida

El artista argentino habla con De Película, acerca de ese largometraje que recuerda de manera especial.

(@diegotorresmusica)

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Diego Antonio Caccia Torres es un cantautor y actor nacido en Buenos Aires, que ha tenido una carrera destacada en la música, el cine y la televisión. Más allá de su indiscutible talento, ha tenido una estrecha relación con Colombia.

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En De película, Diego nos cuenta cuál es esa película que se quedó en su memoria y que lo marcó en su faceta de actor. @caracoldepeli

 

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