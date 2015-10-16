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09 jul 2026 Actualizado 07:23

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A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos DíasEntretenimiento

Diego Torres en Mi Banda Sonora.

El autor de temas como 'Color Esperanza', 'Sueños', 'Usted', entre otros, nos compartió sus recuerdos más íntimos, desde la relación con su familia hasta el profundo amor que le tiene a Colombia.

El cantautor argentino Diego Torres llega a Mi Banda Sonora.

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Bogotá
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Diego es cantautor argentino, actor y músico. Es el menor de cinco hijos nacidos en medio de un hogar alimentado por el arte. Es hijo de la legendaria cantante y actriz Lolita Torres, muy apreciada por el público argentino y de Julio César "Lole" Caccia.

Desde niño Diego sintió el llamado del arte en su vida. Siendo un adolescente fundó la banda “La Marca” y sus primeros pinos fueron actuando en TV y posteriormente en cine en películas como La Furia, La Venganza y Extraños en la Noche. De hecho, se sabe músico pero percibe la actuación como algo tan natural que no la descarta en su vida.

Caracol Radio

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Este artista es reconocido por sus temas edificantes con sonido pop, como «Tratar de estar mejor», «Color Esperanza», «Sueños», por mencionar algunos. Con gran convicción conserva la influencia de su madre en lo artístico y en lo personal. Aún conmovido recuerda el final de los días de ella, marcado por una exigencia emocional muy grande a manos de las constantes terapias a las que Diego asistía aún recién salido de un espectáculo, como nos lo cuenta. Estaba en Colombia alistándose para un Concierto de Conciertos que debió cancelar para acompañarla en su partida.

La vinculación de Diego con nuestro país es el resultado de varios años de relación con la actriz Angie Cepeda. Conoció la Costa Atlántica ampliamente y se describe como “Embajador” de ella. Conserva ciertos gustos gastronómicos del Caribe y recomienda nuestros destinos turísticos.

Hoy, casado con Débora Bello y padre de la encantadora Nina, está radicado en Miami desde donde continúa con su actividad creativa que le ha merecido destacados reconocimientos: Diez premios Gardel, tres Grammy Latino y tres MTV Latinoamérica. Recientemente nominado al Grammy, nos contó de su reciente trabajo con Rubén Blades “Hoy es Domingo” y “la Vida es Un Vals”.

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MI BANDA SONORA DIEGO TORRES

L´estate a Doso-Lorenzo Jovanotti

Love never felt so good-Justin Timberlake y Michael Jackson

All of Me-John Legend

I´m not the Only One-Sam Smith

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Puente-Cerati

Good Life-One Republic

Fotograph-Ed Sheeran

Like i´m Gonna Lose You-Megan Trainor y John Legend

Hasta la Raíz-Natalia Lafourcade

Valerie-Amy Winehouse

Como tu no hay dos-Beatriz Luengo

Represent Cuba-Orishas

Moving-Macaco

Duende del Sur-Chambao

She-Elvis Costello

Gravity-John Mayer

La vida es un vals-Diego Torres

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