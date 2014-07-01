Conozca cómo se jugarán los cuartos de final del Mundial Brasil 2014
La programación de los cuartos de final del Mundial Brasil 2014 quedó así:
Este
viernes
a las
11 de la mañana
- hora colombiana - será el primer partido de los cuartos de final en el
estadio Maracaná.
Este
viernes
a las
3 de la tarde
- hora colombiana – se llevará a cabo el partido de nuestra Selección en el
estadio Castelão
, en la ciudad de Fortaleza.
3. Argentina - Bélgica:
Este
sábado
a las
11 de la mañana
- hora colombiana – en el en el
estadio Nacional
, de Brasilia.
4. Holanda - Costa Rica:
Este
sábado
a las
3 de la tarde
- hora colombiana - en el
estadio Arena Fonte Nova
, de Salvador.