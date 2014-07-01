6AM W6AM W

Conozca cómo se jugarán los cuartos de final del Mundial Brasil 2014

La programación de los cuartos de final del Mundial Brasil 2014 quedó así:

Este

viernes

a las 

11 de la mañana

 - hora colombiana - será el primer partido de los cuartos de final en el 

estadio Maracaná.

Este

viernes

a las

3 de la tarde

- hora colombiana – se llevará a cabo el partido de nuestra Selección en el

estadio Castelão

, en la ciudad de Fortaleza. 

3. Argentina - Bélgica: 

Este

sábado

a las

11 de la mañana 

- hora colombiana – en el en el

estadio Nacional

, de Brasilia.

4. Holanda - Costa Rica: 

Este

sábado

 a las

3 de la tarde

-  hora colombiana - en el

estadio Arena Fonte Nova

, de Salvador.

 

