Conozca cómo se jugarán los cuartos de final del Mundial Brasil 2014

Este

viernes

a las

11 de la mañana

- hora colombiana - será el primer partido de los cuartos de final en el

estadio Maracaná.

Este

viernes

a las

3 de la tarde

- hora colombiana – se llevará a cabo el partido de nuestra Selección en el

estadio Castelão

, en la ciudad de Fortaleza.

3. Argentina - Bélgica:

Este

sábado

a las

11 de la mañana

- hora colombiana – en el en el

estadio Nacional

, de Brasilia.

4. Holanda - Costa Rica:

Este

sábado

a las

3 de la tarde

- hora colombiana - en el

estadio Arena Fonte Nova

, de Salvador.