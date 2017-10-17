Sindicatos piden al Gobierno y Avianca que se respete derecho a la huelga

A través de un comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) hizo un llamado al Gobierno y a las instancias judiciales del país.

Según el sindicato, el llamado se hizo para hacer prevalecer el derecho a la huelga consagrado en la Constitución Política de Colombia y los convenios internacionales del trabajo, por encima de los intereses de la administración de Avianca, que, según la Cut, ha sido violar los derechos de los trabajadores colombianos, no solo contratando personal extranjero sino negándose a llevar a un feliz término del conflicto laboral que se presenta hace un mes entre pilotos y empresa.

El sindicato expresó que la vía del diálogo sigue abierto, ya que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles tiene la disposición de participar en un nuevo tribunal de arbitramento citado por consenso de las partes, teniendo en cuenta que no quiso participar del que fue convocado por el Gobierno, sintiendo que este se realizó fuera de los tiempos reglamentarios para poder convocar dicha instancia.

Finalmente, en su comunicado, la Central Unitaria de Trabajadores rechazó la actitud que Avianca ha tenido frente a la posibilidad de reanudar algún tipo de negociación con la Acdac, manifestando que esto impide que se encuentren soluciones a la huelga.