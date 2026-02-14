Otro escándalo en el Ejército: Uniformados del Gaula Militares capturados por secuestro

Los militares implicados fueron retirados de sus cargos entre el 2 y 6 de agosto y cuatro días después, el pasado 10 de agosto fueron capturados. . Foto: Foto: Comando de las Fuerzas Militares( Thot )

Un soldado y dos sargentos adscritos al Gaula Militar fueron capturados en las últimas horas por presuntamente haber planeado y ejecutado el secuestro de un comerciante de 22 años en un local de autoservicio en Soacha, Cundinamarca el pasado 20 de Julio.

Se trata del Soldado Profesional Milton Andrés Toro Hernández, el Sargento Segundo Jorge Eliécer Serna Gómez, y el Sargento Segundo de Infantería de Marina Dick Rodríguez Fuentes, este último estaba de Servicio de la unidad militar el 20 de julio.

El comunicado señala que el 25 de julio, día en que el comerciante fue liberado, la dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional informó al Director Nacional de Gaula Militares del rescate del comerciante Estiven Beltrán y de la participación de militares de esa dependencia.

Los militares implicados fueron retirados de sus cargos entre el 2 y 6 de agosto y cuatro días después, el pasado 10 de agosto fueron capturados.

El Comando General de las fuerzas Militares negó que el vehículo utilizado para cometer el crimen estuviera asignado al director nacional del Gaula Militares, teniente Coronel César Augusto Martínez Páez.

