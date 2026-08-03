Mediación de la Procuraduría no logró arreglos para levantar el paro de Buenaventura

Reunión entre delegados del gobierno y Buenaventura en la Procuraduría. Foto: Colprensa( Thot )

Tras una reunión que duró más de ocho horas entre el Gobierno Nacional y los voceros del paro cívico de Buenaventura, que contó con la mediación de la Procuraduría, fracasó de nuevo ese intento y continúa el paro que ya cumple siete días.

Sin embargo, las partes acordaron reunirse en esa ciudad, así lo dijo el procurador, Fernando Carrillo.