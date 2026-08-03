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03 ago 2026 Actualizado 07:04

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Mediación de la Procuraduría no logró arreglos para levantar el paro de Buenaventura

Aunque hoy se reunieron las partes por más de ocho horas, solamente acordaron reunirse de nuevo este sábado en esa ciudad.

Reunión entre delegados del gobierno y Buenaventura en la Procuraduría. Foto: Colprensa

Reunión entre delegados del gobierno y Buenaventura en la Procuraduría. Foto: Colprensa(Thot)

Reunión entre delegados del gobierno y Buenaventura en la Procuraduría. Foto: Colprensa
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Tras una reunión que duró más de ocho horas entre el Gobierno Nacional y los voceros del paro cívico de Buenaventura, que contó con la mediación de la Procuraduría, fracasó de nuevo ese intento y continúa el paro que ya cumple siete días.

Sin embargo, las partes acordaron reunirse en esa ciudad, así lo dijo el procurador, Fernando Carrillo.

 

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