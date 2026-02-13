El plebiscito dará legitimidad política al acuerdo final: Humberto de la Calle

Al pedirle a la Corte que declare exequible el proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz, el jefe negociador del Gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, defendió al plebiscito por haber sido diseñado conjuntamente por el Gobierno y el Congreso.

Reiteró que este mecanismo de refrendación "tuvo como propósito lograr la más alta dosis de legitimidad política de cara a un acuerdo final (...) Vale tanto la seguridad jurídica del guerrillero, como la de agentes del Estado (...) La estabilidad Jurídica es necesaria, pues cerca de la mitad de acuerdos, fracasa en los primeros cinco años".

Además agregó que está en desacuerdo con el "sofisma" de que un derecho fundamental como la paz no pueda refrendarse.

De la Calle reiteró que el blindaje jurídico que se está pretendiendo desde la Habana sobre el proceso de paz "no puede interpretarse como que el Gobierno va a incumplir la palabra de los ciudadanos".

"Cómo podría ser inconstitucional preguntarle al pueblo sobre la aprobación o rechazo de un acuerdo?", puntualizó.