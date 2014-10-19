Cauca: guerrilla de las Farc hostigó Argelia

Momentos de pánico vivieron habitantes del casco urbano del municipio de

Argelia, sur del Cauca, cuando presuntos guerrilleros de las Farc atacaron con explosivos y ráfagas de fusil la Estación de Policía

del poblado en las últimas horas.

Las autoridades informaron que por fortuna, los uniformados con apoyo del Ejército Nacional repelieron inmediatamente el ataque por lo cual no se registraron miembros de la Fuerza Pública o civiles heridos.

Los miembros de la Policía y el Ejército adoptaron las medidas de rigor y emprendieron operativos para dar con el paradero de los responsables.

La Policía indicó que en la zona delinque el octavo frente de las Farc.