"Refrendo mi compromiso como alcalde que Aerocafé hay que hacerlo", Carlos Marín

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, dio a conocer a través de sus redes sociales, nuevamente su postura sobre el Aeropuerto del Café, después de que el pasado viernes se adelantará una manifestación de respaldo al proyecto por parte de la comunidad del municipio de Palestina.

Indicó que, le propondrá al presidente de la República, Gustavo Petro y a la Nación, lo siguiente:

"Primero, refrendo mi compromiso como alcalde que el proyecto hay que hacerlo y que los recursos que ya están comprometidos, se ejecuten con transparencia.

Segundo, que tenga una vocación más grande, con una pista internacional que permita conectarnos con los saberes del mundo, porque no puede existir una ciudad cerebro, sin verdadero aeropuerto internacional.

Tercero, para contrarrestar la falta de transparencia, solicitamos acompañamiento permanente de todas las autoridades de control, de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría municipal, departamental y nacional; de todas las veedurías ciudadanas y que Manizales tenga asiento en el Comité Fiduciario donde se toman todas las decisiones de cómo se administran los recursos de este proyecto.

Cuarto, este proyecto hay que sacarlos de cocteles y de las reuniones a puerta cerrada, así como escuchar a las comunidades desplazadas sin estigmatizarlas.

Quinto, por el bien de este proyecto, no desinformar. Le han hecho creer a la gente que no quiero aeropuerto que, porque esa plata debe ser para los cables, por lo que un proyecto no tiene nada que ver con el otro; de hecho Aerocafé ya tiene los recursos asegurados en una fiducia y con una cuenta de Twitter falsa, desinformando a la gente en los pueblos”, fue enfático en decir el mandatario de los manizaleños.

