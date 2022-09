¿Agente no impuso multa a concejal de Ibagué porque su superior lo llamó?

En un video que circula en redes sociales, se observa a la concejal de Ibagué, Martha Ruiz, siendo grabada por un agente de tránsito mientras se le ordena ubicar su carro a un costado de la vía debido a que aparentemente acaba de cometer una infracción.

“La señora sigue hablando por celular que belleza, le estoy grabando porque viene hablando por celular, señor Tinoco por favor a sus amistades enséñeles que conducir usando el celular le da una orden de comparendo, hágale que no le voy a colaborar señora”, indica el agente.

Según conoció Caracol Radio, Fabian Tinoco, es él director operativo de la Secretaría de Movilidad, persona a la que según él agente, la cabildante llamó en medio del procedimiento de tránsito al parecer para evitar que se le impusiera la medida.

Luego de unos minutos, el funcionario recibió una llamada en su teléfono personal en la que le habrían ordenado no realizar el comparendo “La concejal Martha Ruiz Hombre y esta en sesiones”, se escucha en la grabación.

Pese a que el guarda de tránsito le explicó lo que había sucedido a su interlocutor al que llama “Mi comandante”, se le habría ordenado permitir que Ruiz siguiera su camino “Retire el vehículo”, sostuvo el agente mientras un ciudadano le dice que no dejarla ir.

“No la deje ir, no, la deja ir porque es Martha Ruiz, llamó, al señor casi lo atropella, usando influencias le tocó dejarla ir, porque va para una sesión del Concejo”, asegura un ciudadano.

En diálogo con Caracol Radio, la concejal del partido de la U, sostuvo que nunca llamó para que la favorecieran, “El me empieza a grabar, luego dice que estoy llamando influencias, ahí estaba un señor que comenzó a decir que era Martha Ruiz, comienza a tratarme mal”.

Además, Ruiz, mencionó que por este caso ha recibido amenazas contra su integridad “Yo nunca en la vida me presento como concejal, siempre como ciudadana. El guarda me trató muy mal, no quiero victimizarme, pero uno merece respeto”.

“Si cometí un error que me haga el comparendo, el señor se va de al pie de mi carro después que me hace tratar mal de la gente porque me expuso escarnio público. Esperé 15 minutos para que me haga el comparendo, pero él se fue, yo solicité al comandante que necesito mi comparendo, pero no lo he tenido a la fecha”, puntualizó Ruiz.