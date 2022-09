A un año de la tragedia en Gaira, las víctimas esperan justicia divina

Sin analgésico para el dolor, los familiares de esta tragedia hoy conmemoran el primer año del fallecimiento de los jóvenes que fueron arrollados en un accidente de tránsito por Enrique Vives Caballero, quien cumple su condena de siete años de casa por cárcel en Santa Marta.

A un año del siniestro ocurrido en una zona de Gaira, en la Troncal del Caribe, los padres de los menores solo se consuelan en la espera de la justicia divina, porque la terrenal, según ellos, fue en vano.

“La vida nos cambió un 100%, la familia de nosotros no está completa; nos hace falta ese ser querido que siempre estaba ahí con uno, regalándonos una sonrisa (…) ya no es lo mismo sin ellos”, asegura Alex de Lima, padre de una de las víctimas.

Estas personas realizarán una velatón en el sitio del accidente y con globos blancos pedirán por el eterno descanso de los jóvenes. En cuanto al proceso judicial, Alex de Lima dice que dejará todo en manos de la justicia divina.

“La justicia terrenal no sirve para nada. Si no eres una persona de plata, la justicia para ti no existe. Para que se pueda hacer justicia debes tener dinero, poder (…) él cometió un error garrafal de conducir ebrio; el auto es un arma mortal, no puedes conducir en estado de embriaguez y él lo premian con siete años de casa por cárcel”, concluye.