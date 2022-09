Con el poder de creer en ti, Adriana Vieira 'enamoró' a Santa Marta

Santa Marta se reactivó con el turismo de salud y belleza, en el marco del Congreso Spa Internacional, escenario que fue la oportunidad para abordar los retos de este gremio en el país.

Miles de cosmiatras, cosmetólogos y médicos estéticos activaron esta industria en la capital del Magdalena y con muestras comerciales de productos durante este evento, le apostaron a la innovación y creación de espacios de aprendizajes a través de experiencias inmersas en los visitantes.

El congreso se caracterizó por la presencia de expositores que, en este campo de la medicina y cosmetología, son referentes y líderes de opinión no sólo en Colombia, sino que también en el extranjero. Sus conferencias cautivaron el interés de la audiencia, profundizando en temas de motivación, salud y nuevos retos de la industria.

Una de las conferencistas que ‘enamoró’ a la audiencia con su intervención fue la coach motivacional, empresaria y fundadora de la marca ‘Piel de Porcelana’, Adriana Vieira, quien con su discurso y atuendo de ‘guerrera’ tuvo la responsabilidad de darles la bienvenida a los más de cinco mil profesionales de la belleza y la medicina estética.

En diálogo con Caracol Radio, Vieira destacó que fue “una responsabilidad grandísima, un honor que me hayan dado la apertura del evento, fue la primera conferencia, tenía que dejar lo mejor de mí; dejar un mensaje motivador para todo este gremio resiliente (…) para que salieran de su zona de confort y para que así puedan cumplir sus sueños y objetivos, que fue una de las temáticas que traje”.

Adriana Viera dijo sentirse satisfecha de saber que llegó al corazón de muchas personas con las bases de sus testimonios.

“La temática que traje fue el poder de creer en ti y el perfomance fue el de una guerrera, inspirados en los juegos del hambre. Mi vestuario llamó mucho la atención, un vestuario imponente con el que transmití a esa mujer poderosa, incluso al del hombre también (…) vi a muchas personas llorar de emoción, cientos de mensajes que me escribieron: me cambiaste la vida, volví a creer en mis sueños. Qué mejor que transformar vidas a través de mis dones y talentos, que Dios me ha regalado”, aseveró.

El Congreso Spa Internacional fue también un espacio de oportunidades de negocios para impulsar la recuperación de sus empresas y emprendimientos, así como de reactivación económica.

“Siento que después de la pandemia, el gremio ha crecido, está aportando muchísimo. En la región Caribe, un evento de esta magnitud, internacional, todo el aporte que le da a la ciudad, la gente que viene de otros países, aporte económico; personas que se vienen desde antes que se vienen para conocer lo bonito que tiene esta región. Es uno de los gremios que va a seguir aportando siempre positivo y de gran trayectoria”, concluyó la conferencista.