Lo que sigue ahora en el corregimiento de El Caguán

Según las autoridades locales la decisión de desalojo en el predio El Guácimo del sector de El Caguán; por Ley se debe dar, con el propósito de garantizar el derecho a la propiedad privada de la empresa reclamante como propietaria del predio que fue llamado por los ocupantes asentamiento ‘Gustavo Petro’.

Actualmente son cerca de 2500 personas establecidas en 1700 cambuches improvisados y enumerados; quienes desde hace ya hoy tres semanas permanecen ocupando del predio, en manifestación según lo ocupantes; de garantías a una vivienda digna por parte del gobierno municipal.

Últimas 72 horas para el desalojo

El pasado jueves 8 de septiembre, en una Audiencia Pública a la que no asistió la comunidad, el corregidor de El Caguán, Carlos Cortés, anunció que los mismos tendrían un plazo máximo de 72 horas para realizar el censo y desalojar el lugar, de lo contrario, se haría uso de la autoridad para que se cumpla lo decretado.

“Se confirma la decisión y se brinda un término de 72 horas para la realización del censo entre la población, y de esta forma poder determinar la necesidad de vivienda para quienes permanecen en este sitio”, afirmó el corregidor.

Ante esta situación, el personero de Neiva Kleiber Oviedo Farfán, explicó que desde el Ministerio Público realizarán acompañamiento con el fin de garantizar los derechos de cada una de las partes, no obstante, también hizo un llamado a la Administración Municipal para que durante este tiempo se lleve a cabo el censo que ha solicitado la misma comunidad.

“Al final habíamos concertado con la Defensoría del Pueblo en hacer el acompañamiento en el proceso del censo y en agotar todo tipo de posibilidad, acudir al diálogo para que no se registre ningún tipo de situación de orden público en esta zona”, afirmó Oviedo Farfán.

¿Lo que dice la comunidad sobre el censo?

Según Adán Culma Bustos, líder y vocero de la comunidad, sienten temor de ser censador, salir de predio que hoy ocupan, y que no les cumplan con lo prometido, es por qué so que sin duda alguna permanecerán en el sitio, a pesar de las decisiones que se hayan tomado.

“Siempre nos han venido engañando con una vivienda que nunca no han dado, vamos a reclamarla y nos dicen que no hay recursos, el miedo es ese, a la gente la censa y pasan los años y no nos dan nada”, afirmó el líder.

Indicó además que no es justo que este tipo de predios de 45 años en abandono sean ocupados por personas como ellos, que no cuentan con recursos, ni garantías para acceder a vivienda digna.

“Si nos vamos no nos van a dar nada, por eso no vamos a afloja. Nosotros mismos estamos haciendo un censo porque queremos las garantías, y por eso esa información la haremos llegar directamente al presidente Gustavo Petro para que nos ayude; porque por eso fue que le pusimos este nombre al asentamiento porque nos prometió que nos iba a ayudar a los más pobres”, expresó Culma Bustos.

La mayoría de los ocupantes del lugar se dedican a trabajos informales, y según la comunidad actualmente son 2500 personas las que ocupan los 1700 predios enumerados desde hace ya hoy exactamente 20 días.

Denuncian que han recibido amenazas de muerte, de quienes están interesados en que desalojen el lugar, por lo que piden a las autoridades también se les brinden garantías en materia de seguridad.

“No nos permitieron realizar el censo”

Por su parte, el secretario de Gobierno de la capital del Huila, Faiver Hoyos Hernández. dijo que el pasado viernes cerca de 100 personas ubicadas en seis puestos para de forma voluntaria llegara hasta el lugar para adelantar el registro de quienes reclaman su derecho a la vivienda y permanecen en el lugar.

“No hubo garantías en el lugar para desarrollar el proceso de censo, alcanzamos a realizar el proceso, pero por eso decidimos parar. Las personas tienen un concepto de que el censo no es bueno, que quien sabe para que los queremos, pero en realidad hemos tenido la mejor voluntad para conocer la necesidad del beneficio que da el Estado colombiano”, afirmó Hoyos Hernández.

Hoy lunes la Secretaría de Vivienda y Habitad de Neiva entregará un reporte oficial al corregidor de El Caguán sobre el desarrollo del censo, y es el quien a más tardar el día miércoles entregue una decisión final frente a si se inicia o no el desalojo de estas personas de la zona.

Se espera, que ante la decisión que se pueda dar, no se registre ningún hecho de alteración del orden público que afecte a la comunidad de esta zona de Neiva. Recordemos que los enfrentamientos en días pasados dejaron 13 uniformados y 12 civiles heridos.