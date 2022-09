Usuarios piden eliminar cobro anticipado por plan de inversiones en energía

Caracol Radio conoció en detalle la carta que fue entregada por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos a la jefe de gabinete de la Presidencia de la República, en donde se plantean varias propuestas para solucionar la crisis en la región Caribe por las altas tarifas del servicio de energía eléctrica.

Los usuarios piden que se derogue el régimen tarifario especial transitorio y que la Comisión Reguladora de Energía y Gas – CREG, revise de manera inmediata, antes del período de vigencia de cinco años, los ingresos y cargos por los componentes Distribución y Comercialización, aprobados en desarrollo de dichas Resoluciones, para que los defina de acuerdo con la realidad actual de la prestación del servicio.

La misiva también le solicita al presidente Petro que no se tenga en cuenta en la regulación tarifaria para la Región Caribe el cobro anticipado vía factura del plan de inversiones por ejecutarse por los Operadores de Red – OR-, que no se aumente el componente de pérdidas – PR en el Costo Unitario – CU de prestación del servicio y en cambio se mantenga el mismo valor que venía rigiendo antes de la expedición de las Resoluciones CREG citadas.

“Que las rentabilidades reconocidas a las empresas AIR-E y AFINIA, se ajusten en concordancia con el cumplimiento de su compromiso frente a los montos de inversiones y los planes de reducción de pérdidas”, aseguraron los usuarios.

En la carta, la Liga Nacional de Usuarios puntualizó que se aplique el numeral 8 del artículo 87 de la ley 142 de 1994, respecto de la llamada “tarifa integral”, para que la Comisión Reguladora de Energía y Gas – CREG, defina las características que supone una calidad y grado de cobertura del servicio por parte de las dos empresas prestadoras, porque en las condiciones de calidad de hoy se está presentando un cambio ilegal en la tarifa.

“Que se aplique el parágrafo primero del artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, que dice “Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa”, para realizar dichas inversiones en la Región Caribe sin alterar tarifas”, manifestaron.

También solicitaron que el gobierno nacional aplique los recursos presupuestales necesarios y suficientes para recuperar y mantener la calidad del servicio, en lo que es de su competencia, y que las empresas AIR-E y AFINIA cumplan oportunamente la totalidad de los compromisos de inversión adquiridos. Que se definan, en todo caso, para todos los usuarios, tarifas pagables.