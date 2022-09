Por un daño en la vía Fredonia, las vías del Suroeste están colapsadas

En la noche de este viernes se reportó un daño en el sector Camilo C -Fredonia en el Suroeste de Antioquia, esta situación sumada a las dificultades en las diferentes vías en esa zona del departamento tiene colapsada la movilidad, según los conductores el paso en mal estado abarca unos 300 metros.

Durante la mañana del sábado los reportes de los conductores indicaron que los trancones son muy extensos generando retraso de varias horas en los desplazamientos. En la zona ya está la concesión Pacífico 1 trabajando en la vía y la policía de Carreteras haciendo manejo de tráfico, la vía está habilitada a un carril.

“Se reporta un poco de represamiento pero ya las unidades de la seccional de tránsito junto con reguladores de Pacífico 1 se encuentran haciendo el manejo de tráfico en este lugar. Estas obras obedecen a las reparaciones para poder habilitar en su totalidad la calzada con el fin de mejorar la movilidad en ese sector”, dijo el Teniente Coronel Fabio Sierra, comandante de carreteras de Antioquia.

La vía alterna es Medellín- Santa Fe de Antioquia Bolombolo, pero también reporta paso a un carril en km 57, pero la movilidad es fluida, dijo el oficial.

Transportadores afectados

Un líder del gremio del transporte de carga en esa zona le contó a Caracol Radio que el trancón es tan grande que para recorrer uno o dos kilómetros se demoran hasta tres horas, lo que se traduce en pérdidas económicas inmensas por los recorridos desde el Suroeste a Medellín y viceversa.

“Los productos que llegan a las centrales de abasto aquí en Medellín están llegando a veces en mal estado y deteriorados, el producto del campismo se nos está perdiendo como es el tomate, pimentón, el pepino llegan en mal estado, en ocasiones llegamos a la central de abastos y los dueños son enojados”, dijo Wilman Rendón Gaviria. Transportador.

Pero es que la situación de Camilo C no es la única, los transportadores se quejan reiteradamente por el mal estado de la troncal del Café en varios puntos, incluso no saben cuantificar los sobrecostos en los recorridos.

“Para el gremio de transporte de carga y pasajeros son incalculables las pérdidas en este momento. Perdiendo tiempo, el deterioro de los carros y el gasto del combustible, no le estamos cumpliendo a los clientes”, recalcó.

El transportador de carga asegura que pese a los gritos de auxilio que han expresado sienten que nadie les escucha, ni el gobierno nacional por medio de la ANI, tampoco la concesión Pacífico 1 y mucho menos la gobernación de Antioquia, asegura que de continuar el mal estado de las vías en el Suroeste les costará la ruina absoluta.