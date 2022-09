Sincelejo registra la cuarta tarifa de energía más alta del Caribe /

Sincelejo, después de Santamarta, Riohacha y Barranquilla es la ciudad que registra el cuarto mayor incremento en la tarifa de energía en el mes de agosto en el Caribe.

Según el Dane el aumento en las tarifas de energía eléctrica en Sincelejo es del 40. 7 %.

¿Como afecta a los usuarios y que dicen las autoridades?

El incremento lo han sentido los usuarios porque , según aseguran, contrario a otras veces, esta vez el aumento no ha sido paulatino y variación de las facturas es notoria.

Ana Alarcón , reside en el barrio Las Mercedes, en el sur de Sincelejo, en un sector estrato dos, asegura que pese a ahorrar energía la factura se le incrementó en 37 mil pesos de un solo “totazo”.

“ No me ha servido de nada, apago bombillos, usos menos electrodomésticos y pagué la factura pasada en 201.000 pesos y ahora me llegó en 238 mil pesos”, indicó.

El alcalde de Sincelejo , Andrés Gómez Martinez , le dijo a Caracol Radio que en el seno de Aso Capitales han tratado el tema y que pronto habrá un pronunciamiento conjunto.

“ La verdad es que estamos muy preocupados con el incremento supremamente alto que han tenido las tarifas de energía y eso se debe a los costos que tienen los generadores de energía que también los han venido subiendo, pero también al modelo como se establecieron los contratos de prestación del servicio”, anotó el mandatario.

Explicó que según el modelo quienes pagan la energía deben

Según Gómez Martinez los alcaldes del Caribe pedirán al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto para detener el incremento progresivo de las tarifas de energía.

También expresó que demandaron un acuerdo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas( CREG) y que esperan un fallo del un juez al respecto.