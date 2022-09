Tarifas de energía: la Costa Caribe no aguanta más

Las tarifas de energía se han convertido en el peor dolor de cabeza de los costeños, quienes aseguran estar golpeados por el aumento cada vez más excesivo del servicio y la calidad del mismo.

De acuerdo con el DANE, mientras la variación del servicio de electricidad a nivel nacional fue de 25,8%, en Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería, el aumento es por encima del 40,4% y cerca del 50%.

Ante esta situación sobre las taifas de energía, los periodistas de 6 A M de Caracol radio con Gustavo Gómez, realizaron informe sobre las denuncias que presentan los usuarios en las ciudades capitales del Caribe colombiano.

Una realidad que los mismo usuarios perciben en el día a día y que los ha llevado incluso a andar a oscuras o a padecer en sus labores cotidianas "Uno no puede prender el ventilador y tiene que andar es a oscuras porque estamos pagando más en luz que en arriendo", aseguró uno de los usuarios consultados por Caracol Radio.

En el caso de los comerciantes y microempresarios, la tarifa de energía puede llegar a representar el 30% de sus costos, como lo dice un comerciante del centro de la ciudad.

"Ya está más costoso pagar la energía que un arriendo del local comercial y contamos con los problemas que cada vez sube, sube y no tiene sustento porque muchas veces nos cobran por estimado".

El panorama se repite en las ciudades como Santa Marta, donde los usuarios deben implementar todo tipo de medidas para evitar consumir el servicio de energía. Entre tanto, en Cartagena, a la situación de las tarifas, se une los robos continuos de redes, lo que ha originado bloqueos y protestas ciudadanas en múltiples ocasiones.

El aumento de las tarifas de energía en la región Caribe también golpea hasta en el departamento de La Guajira, donde denuncian que las familias han tenido que dejar de comer para pagar los recibos.

"Tu pagabas 100 mil pesos y ahora mismo está uno pagando 150 mil pesos y uno prácticamente está trabajando para pagar el servicio de energía y toca más bien dejar de comer", afirmó Sandro Bermúdez, vocal de control del servicio de energía en Maicao, La Guajira.

En Montería, los usuarios de estrato uno y dos, no se explican cómo viviendo con lo básico, sus facturas mensuales llegan por más de $1 millón de pesos, sumado a la calidad del servicio.

"Desmejoramos lo que teníamos que era Electricaribe porque supuestamente nos iba a llegar una buena empresa con bajos costos y mejores servicios, pero nos están es jodiendo el bolsillo", dice desde Montería, el usuario Luis Rivero.

En Sincelejo, la ciudad que registra el cuarto mayor incremento en la tarifa de energía en el mes de agosto en el Caribe, con un 40,7%, según el Dane; los habitantes denuncian que contrario a otras ocasiones, el aumento no ha sido paulatino, lo que ha impactado mucho más sus bolsillos.

"Estoy tomando todas las medidas para poder bajar el recibo. En apagar la nevera un rato, en no encender las luces, pero no me ha servido de nada", afirmó Ana Alarcón, residente del sur de Sincelejo.

El panorama afecta a toda la región Caribe, que está a media luz. Una región donde el ingreso per cápita de los los ocho departamentos está un 36% por debajo del promedio nacional y en donde hasta los mismos alcaldes ya están hablando de realizar marchas para exigir una intervención rápida y efectiva por parte del gobierno del Presidente Petro, para desactivar lo que muchos llaman una 'bomba de tiempo'.