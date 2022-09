“La tutela a la Contraloría es para defenderme”: alcalde de Cúcuta

Después de ser aceptada una tutela en el segundo juzgado penal de Cúcuta contra la Contraloría municipal, el alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez ha indicado que esta se da reclamando el debido proceso para poder defenderse.

La suspensión del mandatario se ha postergado por 10 días hábiles mientras se define en primera instancia una decisión de esta tutela, sin embargo, Yáñez Rodríguez reiteró en Caracol Radio que seguirá trabajando por los ciudadanos que los eligieron.

“Los que el alcalde de Cúcuta en nombre de la ciudad viene reclamando es el derecho al debido proceso, el derecho a defenderse libremente, el derecho a que se entienda a que el alcalde fue elegido democráticamente y que según las normas de la constitución nadie puede tomar medidas unilateralmente sobre funcionarios que fuimos elegido popularmente. Mi mensaje es que la causa que defiende el alcalde continua, acá no se ha perdido ni un solo peso, yo he siso un defensor de los recursos públicos, estoy luchando contra la corrupción y en la mente de los cucuteños esta aun los hechos y situaciones de corrupción que han sido heredados por años, esto ha generado molestias en las mismas personas que han cometido estos hechos, están las pruebas pero lamentablemente la justicia no ha avanzado” expresó el mandatario.

Yáñez Rodríguez manifestó que se ha actuado bajo las normas establecidas, y que se ha respondido a los requerimientos que hacen los organismos de control, sin embargo, en algunos casos el tiempo no ha sido suficientes debido a la gran cantidad de peticiones.

“Hemos tenido 374 solicitudes de aclaración que han sido algunas por signos de puntuación, otras por conjugación de palabras, también por decisiones que han sido tomadas todas en derecho en defensa de los programas de trabajo del alcalde, lo que pasa es que muchos tiempos de mejora han tomado tiempo, pero ha habido casos en donde demandan una investigación y solo dan 24 horas para responder pues es mas complicado, doy la cara por los funcionarios que nos ayudan a responder pero lo que si garantizamos es que siempre se responderá, esto es un compromiso con todos los estamentos de control y también a la ciudadanía. Pero cuando estas decisiones son unilaterales en donde le cortan la cabeza al alcalde y no me dan la oportunidad para defenderme, no nos dan la oportunidad de ir a un proceso aduciendo que mi permanencia podía torpedear las investigaciones pues por fortuna existe la justicia en Colombia, acudiremos a todas las instancias para defender la gestión del alcalde” expresó el alcalde.

Por ultimo el alcalde indicó que continuara con los planes de mejora y que si debe cambiar funcionarios los hará basado en los resultados, además que seguirá respondiendo ante todos los organismos de control que requieran estos procesos.