Cardique selló baños a la Corporación de Turismo por falta de salubridad

Para tomar la determinación de sellar los baños, Cardique realizó una inspección a los sanitarios que administra de la Corporación de Turismo en Bocagrande donde encontraron que hay daño en las tablas del baño y tablas parte posterior, por teja transparente ingresa el agua en tiempo de invierno y el letrero del CAT está borrado. Además, no cuentan con servicio de energía, sistemas, escritorio o sillas.

La autoridad ambiental encontró que en los baños de La Boquilla sector Playa Azul no hay puertas, no cuenta con energía eléctrica, no cuentan con escritorio, no hay computador, no hay internet y hay filtración del agua por los techos. Además, no cuenta con letrero que visibilice que es un CAT de la Policía.

De forma general Cardique estableció que la Corporación de Turismo de Cartagena no hay inversión en estos lugares y no hay medios para que se haga una denuncia.